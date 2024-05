Sonos: Neuer Speaker für nächste Woche geplant

Sonos hat die App neu aufgelegt und ist damit bereit für neue Produkte. Mit dabei ist der erste Kopfhörer der Marke, der sich vor ein paar Tagen in einem Shop zeigte.

Das ist aber noch nicht alles, denn in dem Shop war auch ein neuer Sonos Roam 2 zu sehen, der sich ebenfalls schon vorher angedeutet hat. Eine gute Quelle hat uns jetzt verraten, dass der neue Lautsprecher schon am 21. Mai in Europa starten wird.

Sonos könnte den Roam 2 also am kommenden Dienstag offiziell vorstellen und direkt ins Rennen schicken. Zum Start gibt es wohl nur Schwarz und Weiß, aber bei Sonos reichte man weitere Farben später nach, damit rechne ich hier dann auch.

Der Preis liegt wohl bei einer UVP von 199 Euro, der neue Roam wird also 20 Euro teurer als der Vorgänger, der aber über all die Jahre durchaus preisstabil war und auch jetzt noch 170 Euro kostet. Details reichen wir dann nächste Woche nach.

