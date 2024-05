Volkswagen: Hybride sind Lösung für das Problem mit Elektroautos

Volkswagen gehörte in den letzten Jahren zu den Marken, die Elektromobilität sehr stark pushten und mit der MEB-Plattform war man auch einer der ersten Hersteller, die eine rein elektrische Plattform für die ID-Flotte parat hatten. Mittlerweile ist die Nachfrage nach Elektroautos zurückgegangen und VW hat den Ton leicht geändert.

Für Thomas Schäfer ist die Sache klar, denn die Elektromobilität ist die Zukunft, die Nachfrage nach den Hybriden steigt aber derzeit und daher sind sie die kurzfristige Lösung für das Problem mit der Nachfrage nach Elektroautos. Der VW-Chef will der Technologie jetzt etwas mehr Aufmerksamkeit schenken, so heißt es bei Autocar.

Das bedeutet nicht, dass Verbrenner eine Zukunft haben, aber VW ist selbst von der Nachfrage nach Hybriden überrascht. Letztes Jahr wurde man noch viel für die Strategie kritisiert und hat das selbst hinterfragt, jetzt ist man sehr froh, dass es doch noch eine neue und spürbar bessere Hybrid-Generation bei Volkswagen gibt.

Sind Hybrid-Modelle eine gute Lösung?

Plug-In-Hybride werden oft kritisiert, weil sie kein guter Verbrenner und kein gutes Elektroauto sind. Außerdem steckt die Technik von zwei Welten in den Autos, was zwar die Vorteile beider Welten, aber auch die Nachteile davon mitbringt. Doch am Ende entscheidet der Kunde und die scheinen diese Lösung derzeit nachzufragen.

Hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, vor allem nach dem (berechtigten) Ende der Hybrid-Förderung (die vor dem Ende der Förderung nach Elektroautos kam) habe ich mit dem langsamen Ende gerechnet. Mal schauen, ob das nur ein kurzfristiges Hoch ist, darauf verlassen würde ich mich (bei VW) jedenfalls nicht.

