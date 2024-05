Apple: Das neue iPad Pro ist kein Kandidat für ein Bentgate

Apple hat mit dem iPhone 6 das „Bentgate“ bei Smartphones eingeführt, denn es war so dünn, dass sich einige Modelle sogar in der Hosentasche von Nutzern verbogen haben. So ziemlich jeder Tech-YouTuber machte danach den Biege-Test.

Ein Jahrzehnt nach diesem Bentgate präsentierte Apple mit dem neuen iPad Pro 2024 das bisher dünnste iPad aller Zeiten. Und nicht nur das, mit 5,1 mm ist es das bisher dünnste Produkt von Apple. Also, Zeit für ein Bentgate (2024 Edition)?

Vermutlich eher nicht, denn mittlerweile haben sich die ersten YouTuber ein iPad Pro besorgt und es versucht zu biegen. Das geht, klar, aber nicht leichter, als mit dem bisherigen iPad Pro. Das zeigt jedenfalls dieser YouTuber in seinem Video:

Zack von JerryRigEverything ist ebenfalls für seine Härtetests bekannt und kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, unter normalen Umständen sollte das iPad Pro 2024 durchhalten. Man sieht auch, dass er selbst ein bisschen davon überrascht ist:

Alles andere hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, denn Apple wird genau das vor der Ankündigung intensiv getestet haben, damit danach nicht wieder Videos von verbogenen iPads die Runde machen. Bei 5,1 mm ist das aber auch beachtlich.

