Super Bowl: Bei Saturn gibt es auf Aktionsprodukte die Mehrwertsteuer geschenkt

Für Football-Fans steht in der Nacht von Sonntag auf Montag das wohl wichtigste Sportereignis des Jahres an: der Super Bowl. Saturn startet dazu wieder eine Rabattaktion.

Vom 13. Februar, 10:00 Uhr, bis 15. Februar 2022, 8:59 Uhr, „schenkt“ der Elektronikhändler seinen Kunden beim Kauf der Super-Bowl-Aktionsprodukte im Onlineshop die Mehrwertsteuer. Saturn CARD-Kunden profitieren am Sonntag bereits ab 8:00 Uhr von dem Rabatt. In den Märkten gilt die Aktion bundesweit am 14. Februar.

Der Rabatt gilt für zahlreiche Produkte aus den Warengruppen „PCs, Notebooks & Monitore“, „Foto & Zubehör“, „Smartphone-Zubehör“, „Audio & Hifi“, „Fitness & Gesundheit“, „TV & Zubehör“, „Küchenkleingeräte, Haushalt & Körperpflege“, „Bürozubehör & Speicher“ sowie „Film, Musik & Gaming“.

Von der Aktion ausgenommen sind alle Produkte der Hersteller Apple, Sonos und Dyson. Zudem ist sie nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und es gilt eine maximale Abgabemenge von zwei Stück pro Aktionsprodukt und Haushalt. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf wie üblich bemühen.

Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966 Prozent des jeweiligen Kaufpreises und wird mit dem entsprechenden Anteil auch auf Artikel mit sieben Prozent Mehrwertsteuer gewährt.

