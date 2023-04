Super Mario ist auch als Film ein sehr großer Erfolg

Super Mario ist seit Jahren die Vorzeigemarke von Nintendo, sei es bei den Spielen für die eigenen Konsolen oder auch in neuen Bereichen. Der Klempner war zum Beispiel der große Auftakt für die Smartphone-Spiele, die Nintendo mittlerweile aber wieder zurückgefahren hat. Und auch im Kino ist Super Mario ein Erfolg.

Super Mario als erfolgreichster Kinofilm

Der neue Super Mario Bros. Film dürfte die Milliarde beim Umsatz knacken, denn er kommt schon jetzt auf 871 Millionen Dollar. Damit ist es übrigens auch der bisher erfolgreichste Kinofilm in diesem Jahr, womit ich nicht unbedingt gerechnet habe.

Das liegt daran, dass die ersten Kritiken doch eher bescheiden waren.

Allerdings zeigt sich, dass das bei so einem Film relativ egal ist, denn da geht es nicht um einen hochwertigen Film mit Tiefgang im Kino, es geht um Unterhaltung. Und diese ist subjektiv, die Bewertungen der Nutzer sind daher deutlich positiver.

Weitere Filme von Nintendo in Planung

Nintendo hat schon angedeutet, dass weitere Filme rund um die eigenen Marken, und auch Super Mario, möglich wären. Und in diesem Fall kannibalisiert man nicht das eigene Geschäft (wie bei den Smartphone-Spielen), ganz im Gegenteil, ein erfolgreicher Film oder eine erfolgreiche Serie kurbeln die Verkaufszahlen oft an.

Das sieht man auch bei The Last of Us und der erfolgreichen HBO-Serie.

Da werden wir in Zukunft sicher einiges von Nintendo sehen, ähnlich wie bei Sony, die gerade viele PlayStation-Marken auf die Leinwand bringen. Mal schauen, wie das Nintendo angeht und welche Projekte nach diesem Erfolg in Auftrag gehen.

