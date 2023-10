Das neue Super Mario ist ein starkes Finale für die Nintendo Switch

Wird die Nintendo Switch noch komplett neue Spiele bekommen? 2024 steht bisher nur ein neues Peach-Spiel im Raum, doch abgesehen davon fokussiert man sich bei Nintendo derzeit auf Neuauflagen. Super Mario Bros. Wonder ist die Ausnahme.

Das Spiel dürfte einer der letzten großen und komplett neuen Blockbuster sein und es ist nach einem Jahrzehnt auch endlich mal wieder ein ganz neuer Titel der Reihe. Und der schlägt in den Reviews so richtig rein, es ist ein Spiel des Jahres-Kandidat.

Bei Metacritic startete Super Mario Bros. Wonder in den ersten Minuten bei 95 Punkten und pendelt sich gerade bei 93 Punkten ein. Damit landet das Spiel direkt in den Top 10 des Jahres. Das neue Super Mario kostet derzeit nur 54,99 Euro bei Amazon und ist ab dem 20. Oktober (also ab dem kommenden Freitag) erhältlich.

Funfact: Es ist auch eines der erfolgreichsten Super Mario Bros. aller Zeiten. Die 90 hat man schon lange nicht mehr geknackt, es ging mit der Deluxe-Version sogar auf die 80 zu. Nur ein alter GBA-Titel von 2003 war bisher noch erfolgreicher. Da gab es aber nur 25 Medien bei Metacritic, bei Wonder sind es schon 75 Stimmen.

PS: Bei Nintendo muss man dennoch immer vorsichtig sein, denn ein Blick auf die Anzahl der Stimmen bei Spider-Man 2 und anderen Spielen (130 oder mehr Medien) zeigt auch, dass das Unternehmen seine Medien mit Bedacht wählt. Ich habe den Eindruck, dass die Metacritic-Ergebnisse bei Nintendo daher oft besser sind.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->