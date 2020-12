Super Nintendo World öffnet im Februar

Eigentlich wollte Universal Studios Japan schon 2020 die Pforten öffnen, doch dann kam die Coronakrise und mit dieser mussten die großen Freizeitparks immer wieder geschlossen werden. Kein guter Zeitpunkt für Super Nintendo World.

Super Nintendo World soll die Welt von Nintendo in einem Freizeitpark bieten, inklusive klassischen Achterbahnen und modernen Attraktionen, wie Mario Kart mit einer VR-Brille. Jetzt gibt es auch einen offiziellen Termin: 4. Februar 2021.

Ich bin da ehrlich gesagt noch etwas skeptisch, denn aktuell würde ich eher gegen einen entspannten Besuch in knapp zwei Monaten wetten. Super Nintendo World befindet sich übrigens in Osaka und es soll später noch ein Park in den USA folgen.

