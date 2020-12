Super Nintendo World: Der erste Freizeitpark von Nintendo

Nintendo hat sich ein ungünstiges Jahr für den ersten Freizeitpark ausgesucht, doch man ist zuversichtlich, dass Super Nintendo World direkt Anfang 2021 die Pforten öffnen wird. Ich wäre da aktuell ehrlich gesagt noch etwas skeptisch.

Allerdings bin ich davon überzeugt, dass Super Nintendo World unter normalen Umständen ein Hit geworden wäre und das zeigt auch ein aktuelles Video von Nintendo, in dem Shigeru Miyamoto präsentiert, was der Freizeitpark zu bieten hat.

Der erste Park wird also 2021 in Japan öffnen, danach folgen zwei Parks in den USA. Da Europa nicht unbedingt für Freizeitparks dieser Art bekannt ist und der Partner (Universal) bisher nicht in Europa vertreten ist, wäre ich skeptisch, was eine Super Nintendo World bei uns angeht – wünschen würden sich das aber viele.

