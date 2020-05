Superlist: Wunderlist-Gründer plant neue App

Slack: Microsoft Teams ist kein Konkurrent

Stewart Butterfield, CEO von Slack, gab diese Woche an, dass Microsoft Teams kein direkter Konkurrent für Slack sei. Außerdem sei das Wachstum von Teams nicht so beeindruckend, da es Microsoft eng mit anderen Diensten verknüpft hat. So zumindest die öffentliche…3. Mai 2020 JETZT LESEN →