Surface Duo 2: Microsoft veröffentlicht das Februar-Sicherheitsupdate

Nachdem Microsoft im August letzten Jahres den Software-Support in Form des monatlichen Android-Sicherheitsupdates für Surface Duo eingestellt hat, wird die zweite Generation der Surface Duo-Modellreihe noch bis Oktober dieses Jahres unterstützt. Bis dahin wird das Unternehmen weiterhin Updates zur Verfügung stellen, wie das Sicherheitsupdate vom Februar, das jetzt veröffentlicht wurde.

Das Update beschränkt sich, wie sich in den letzten Monaten (Januar 24, Dezember/November 23 oder auch Oktober 23) bereits gezeigt hat lediglich auf sicherheitsrelevante Änderungen und Anpassungen und trägt die Versionsnummer 2023.501.159, der Android-Sicherheitsbericht kann hier eingesehen werden.

