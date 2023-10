Microsoft Surface Duo 2 erhält das Oktober-Sicherheitsupdate

Letzten Monat haben wir darüber berichtet, dass der Software-Support für das Surface Duo von Microsoft eingestellt wurde – das August-Sicherheitsupdate war das letzte Update, das das Android-Smartphone von Microsoft offiziell erhalten hat. Für Besitzer des Surface Duo 2 sieht es mit Updates besser aus: Das Gerät soll noch ein Jahr lang unterstützt werden, allerdings mit einem kleinen Haken.

Denn es ist zu erwarten, dass Microsoft nur noch Sicherheitsupdates veröffentlichen wird – von einem Android 13 oder gar einem Android 14 ist an keiner Stelle die Rede. Das Android-Smartphone wird auf dem Stand von Android 12L bleiben.

Das jetzt veröffentlichte Oktober-Sicherheitsupdate enthält dementsprechend ausschließlich sicherheitsrelevante Anpassungen und ist ca. 6 MB groß. Es sind also keine neuen Funktionen oder ähnliches zu erwarten.

October 2023 updates

The following update is available for Surface Duo 2 devices.