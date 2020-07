Surface Duo: Microsoft übernimmt Android-Entwickler-Team

Als Microsoft den Plan aufstellte, dass man mit dem Surface Duo ein faltbares Smartphone mit zwei Displays und Android auf den Markt bringen möchte, da musste man feststellen, dass man intern kein Entwickler-Team besitzt.

Die Android-Entwicklung wurde also an andere Unternehmen abgegeben, unter anderem an Movial. Mittlerweile sind die Arbeiten wohl größtenteils abgeschlossen, das Microsoft Surface Duo soll sogar früher als geplant erscheinen.

Es ist noch unklar, wie gut sich das Android-Smartphone verkaufen wird, aber bei Microsoft ist man sich sicher, dass Android eine Zukunft hat. Wie Windows Central berichtet, hat man daher einen Teil vom Movial-Team übernommen.

Die Teams aus Rumänien, Taiwan und den USA werden ein Teil von Microsoft, nur das Movial-Team in Finnland bleibt unabhängig. Microsoft will aber nicht nur das aktuelle Surface Duo pflegen, die neuen Teams arbeiten bereits an einer zweiten Generation. Diese ist angeblich schon jetzt bei Microsoft in Planung.

