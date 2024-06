Surface Laptop SE: Surface für Bildungseinrichtungen erhält neues Firmware-Update

Mit dem Surface Laptop SE bietet Microsoft ein Surface-Modell an, welches spezifisch für den Bildungsmarkt und deren Bildungseinrichtungen konzeptiert wurde. Die Hardware ist im unteren Bereich in Sachen Leistung und Performance angesiedelt, soll sich aber auch im Vergleich gegen Chrome OS und Chromebooks behaupten.

Nachdem das letzte Update einige Monate zurückliegt, bekommt das günstigste Modell der Surface-Produktlinie nun das Juni Firmware-Update spendiert.

Das Update aktualisiert die Surface UEFI Firmware auf Version 7.9.139.0 (zuvor 7.3.139.0). Darüber hinaus konnte die Sicherheit der Geräte durch eine verbesserte Handhabung bei der Überprüfung der Zertifikate erhöht werden. Was genau der Hintergrund für diese Änderungen ist, kann ich nicht näher erläutern.

June 2024 updates – Surface Laptop SE: The following updates are available for Surface Laptop SE devices running Windows 11 September 2022 Update, 22H2 or greater.

Improvements and fixes: