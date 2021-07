TAG Heuer: Neue Wear OS-Smartwatch mit Super Mario-Branding

Erst gestern haben wir euch hier mitgeteilt, dass TAG Heuer und Nintendo eine Uhr ankündigen wollen. Im Tweet wurde der 13. Juli genannt, auf der Webseite aber der 15. Juli. Irgendwie sind beide Termin richtig, was einige Medien verwirrt.

TAG Heuer Connected als Sonderedition

Die Uhr ist jedenfalls offiziell und einige Medien wie Engadget wurden von TAG Heuer informiert und mit Informationen versorgt. Die Webseite zählt aber weiter den Countdown runter und will das Geheimnis dann am 15. Juli lüften.

Anders als von mir erwartet ist es aber tatsächlich eine Smartwatch geworden, und zwar eine limitierte Version der TAG Heuer Connected von 2020. Es gibt also auch noch „aktuelle“ Hardware, die den Qualcomm Snapdragon Wear 3100.

Abgesehen von einer leicht angepassten Optik gibt es auch noch Watchfaces mit Super Mario, bei denen TAG Heuer aber bereits darüber nachdenkt, ob man sie auch für das Original zur Verfügung stellt – die Entscheidung ist noch offen.

2.000 Einheiten will TAG Heute produzieren und mit 2150 Dollar ist diese Version noch teurer, als die sowieso schon überteuerte Connected. Die kostet 2250 Euro, in diesem Fall rechne ich also mit ca. 2500 Euro (kommt nach Deutschland).

Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Smartwatch noch für das 35. Jubiläum von Super Mario geplant war, welches jetzt aber vorbei ist. Die Pandemie macht die Planung aber nicht immer leicht, da kann es zu Verzögerungen kommen.

