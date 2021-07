Samsung Galaxy Watch 4: Das ist die Classic-Version

Vor ein paar Tagen haben wir die ersten Pressebilder der Samsung Galaxy Watch 4 gesehen, die wir vorher noch für die Active-Version hielten. Eine solche wird es nun nicht mehr geben, aber Samsung hat dennoch zwei neue Modelle geplant.

Neben der Samsung Galaxy Watch 4 kommt laut Android Headlines auch eine Samsung Galaxy Watch 4 Classic, die dann – der Name sagt es schon – ein eher klassischeres Design mitbringt. Und es gibt auch etwas andere Größen.

-->

Die Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Dieses Modell will Samsung wohl mit 42 mm, 44 mm und sogar 46 mm anbieten und es gibt drei Farben. Außerdem gibt es hier, im Gegensatz zur normalen Watch, nicht nur Aluminium, sondern auch wieder Edelstahl als Option beim Kauf.

Die Lünette zum Drehen ist bei diesem Modell dabei, wobei noch unklar ist, ob es auch eine Titan-Version (wie bei der Samsung Galaxy Watch 3) geben wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Samsung sowas auch später nachreicht.

Da haben wir nun also das Lineup für die neue Samsung Galaxy Watch 4 und das Classic-Modell, die beide erstmals mit One UI Watch auf den Markt kommen, was auf Wear von Google basiert. Wir rechnen mit einer Ankündigung im August und gehen davon aus, dass die Smartwatch sehr zügig auf den Markt kommt.

Das ist das Samsung Galaxy Z Fold 3 in allen Farben Vor ein paar Tagen gab es die ersten zwei Pressebilder vom Samsung Galaxy Z Fold 3, allerdings nur von der schwarzen Version. Nun hat 91mobiles nachgelegt und uns die anderen Farben präsentiert - es wird insgesamt drei Farben geben. Die…30. Juni 2021 JETZT LESEN →

-->