Tap to Pay startet in Deutschland – das Apple iPhone wird zum Bezahlterminal

Apple hat heute die Einführung von „Tap to Pay“ für das iPhone in Deutschland bekannt gegeben. Damit können Händlern kontaktlose Zahlungen mit dem iPhone abwickeln.

Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, Zahlungen mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und anderen digitalen Geldbörsen zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals erforderlich sind. Das Apple iPhone wird damit also zum Bezahlterminal eines Händlers, das Zahlungen annehmen kann.

girocard-Zahlungen folgen

Die ersten Zahlungsplattformen, die Tap to Pay in Deutschland anbieten, sind Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp und Viva. Weitere Anbieter wie mollie, PAYONE, Revolut, die Sparkassen-Finanzgruppe und Stripe sollen im Laufe des Jahres folgen.

Tap to Pay unterstützt demnach kontaktlose Kredit- und Debitkarten führender Zahlungsnetzwerke wie American Express, Discover, Mastercard und Visa. Die Sparkassen-Finanzgruppe will die für den deutschen Markt relevanten girocard-Zahlungen noch in diesem Jahr integrieren.

Ab heute ist Tap to Pay auf dem iPhone in allen Apple Stores in Deutschland verfügbar und wird von Händlern wie Dyson, GANNI und Rituals eingeführt. Auch gastronovi, ein Anbieter von Kassensystemen für die Gastronomie, bietet die neue ab sofort Funktion an.

Tap to Pay: Benötigt wird nur ein iPhone



Für die Nutzung ist ein Apple iPhone Xs oder neuer mit der aktuellen iOS-Version erforderlich, die Zahlungen werden über die NFC-Technologie abgewickelt, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird.

Die Zahlungsdaten der Kunden werden durch dieselbe Technologie geschützt, die auch Apple Pay sicher macht: Alle Transaktionen werden verschlüsselt und im Secure Element des Geräts verarbeitet. Weder Apple noch die Händler speichern Kartennummern oder Transaktionsinformationen.

-->