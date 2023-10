Tchibo MOBIL präsentiert 12-GB-Aktionstarif

Tchibo MOBIL bietet ab dem 23. Oktober 2023 einen Aktionstarif an, der mit 12 GB Datenvolumen nur 9,99 Euro im Monat kostet.

Dieses Angebot ist allerdings nur bis zum 12. November 2023 verfügbar. Die SIM-Karte im Aktionstarif kostet in diesem Zeitraum für Neukunden nur 4,99 Euro und damit 5 Euro weniger als im Standardtarif.

Zudem erhalten Kunden, die beispielsweise ein Xiaomi Redmi 12 C für 99 Euro oder ein Samsung Galaxy A04s für 119 Euro kaufen, nicht nur 10 Euro Ersparnis gegenüber dem Tchibo Normalpreis, sondern auch einen Neukundenbonus in Höhe von 50 Euro, der sechs Monate nach Aktivierung des Tarifs direkt auf ihr Konto überwiesen wird.

Der Aktionstarif bietet LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Außerdem sind Datenroaming, grenzenloses Telefonieren und unbegrenzte SMS im gesamten EU-Ausland inklusive. Der Aktionsvorteil bleibt dauerhaft erhalten und der Tarif ist ohne Bindung verfügbar.

Kunden, die noch einen Vertrag bei einem anderen Anbieter haben, können den Aktionstarif noch bis zum 10. Februar 2024 aktivieren. Bestandskunden können per SMS mit dem Text „Aktion“ an die Nummer 4444 in den Aktionstarif wechseln.

