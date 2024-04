Rayman kommt 2024 als Brettspiel auf den Markt

Rayman werden viele von euch kennen und lieben, aber in erster Linie als kleiner Held in Computerspielen. Die 1995 ins Leben gerufene Jump-’n’-Run-Figur von Ubisoft wandert in diesem Jahr allerdings auch in die „echte Welt“ als Brettspiel.

Maxime Tardif und FLYOS werden laut Ubisoft für die Umsetzung sorgen, die man mit 2 bis 5 Spielern spielen kann. Als Alter wird 7 bis 77 Jahre empfohlen und man soll „die Legende der Lichtung der Träume“ werden. Finale Details stehen noch aus.

Das Spiel soll im dritten Quartal 2024 auf den Markt kommen und ich bin gespannt, ob der Release vielleicht auch mal wieder von einem neuen Titel der Reihe begleitet wird, immerhin ist das letzte Spiel (Legends) schon ein Jahrzehnt alt. Es ist zwar auch heute noch eine sehr große Empfehlung, aber ein ganz neuer Teil wäre schön.

