Tekken als Serie für Netflix angekündigt

Netflix hat sich eine bekannte Marke für Spiele geschnappt und möchte noch 2022 eine animierte Serie rund um Tekken veröffentlichen. Der Titel der Serie nennt sich Tekken: Bloodline, ein konkretes Datum für die Veröffentlichung gibt es aber nicht.

Dafür hat Netflix am Wochenende einen ersten Teaser veröffentlicht, der sogar recht lang ist und in dem man sich einen guten ersten Eindruck machen kann. Der Stil sieht interessant aus, so richtig vorstellen kann ich mir das allerdings nicht.

Ich habe früher viel Tekken gespielt und es war interessant ein paar bekannte Gesichter zu sehen, aber irgendwie passt das für mich nicht. Mal schauen, ob mich Netflix vom Gegenteil überzeugt, mit Arcane hat man mich positiv überrascht.

„Macht ist alles!“ Jin Kazama lernte schon in jungen Jahren von seiner Mutter die Selbstverteidigungstechniken seiner Familie, den traditionellen Kampfkunststil der Kazamas. Dennoch war er machtlos, als plötzlich ein monströses Übel auftauchte und ihm alles nahm, was ihm lieb und teuer war … und damit für immer sein Leben veränderte. Wütend über sich selbst, dass er das Böse nicht aufhalten konnte, schwor Jin Rache. Seither versucht er, absolute Macht zu erlangen, um diese auszuüben. Sein Weg dorthin führt ihn rund um die Welt zum ultimativen Kampf: The King of Iron Fist Tournament.

Tekken: Bloodline Teaser (Deutsch)

Tekken: Bloodline Teaser (Englisch)

