Telekom: 5G an 1.257 Standorten in vier Wochen aufgebaut

Die Telekom hat in den vergangenen rund vier Wochen deutschlandweit an 1.257 Standorten 5G-Kapazitäten aufgebaut.

Dank DSS (Dynamic Spektrum Sharing) ist an diesen Standorten immer auch LTE nutzbar. Die vierte Mobilfunkgeneration hat die Telekom darüber hinaus noch an 291 zusätzlichen Standorten ausgebaut. 71 LTE-Standorte hat das Unternehmen in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben neu gebaut.

Die Bevölkerungsabdeckung (nicht Flächenabdeckung) bei LTE liegt damit weiterhin bei 98,6 Prozent. Etwa zwei Drittel der Bevölkerung kann zudem auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen.

In Deutschland sind insgesamt bereits mehr als 46.000 Antennen 5G-fähig. Damit haben mehr als 4.500 Städte und Gemeinden in Deutschland 5G. Etwa 55 Millionen Menschen können den neuen Mobilfunkstandard theoretisch nutzen. Den aktuellen Ausbaustatus und die 5G Versorgung an einer bestimmten Adresse lässt sich bei der Telekom einsehen.

Die Nutzung von 5G erfordert neue Endgeräte und diese sind bereits verfügbar. Die aktuellen, von der Telekom angebotenen 5G-Smartphones sind hier gelistet. Bei den neuen iPhones der 12er-Serie gibt es aber Einschränkungen, wie wir berichtet haben. Der neue 5G-Standard ist in allen Magenta Mobil Tarifen enthalten.

