Telekom überarbeitet eigenes Branding

Die Telekom hat heute bekannt gegeben, dass man das Branding überarbeitet hat und von nun an auf ein „Liquid Brand Design“ setzt. Damit will man sich „fit für die Zukunft“ machen und hat das Branding für die Digitalisierung optimiert.

Konkret bedeutet das, dass die eigene Schriftart (TeleNeo), das T-Logo und die Farbe „Magenta“ in den Fokus bei der Vermarktung rücken. Laut Telekom wird das neue Branding seit Juni weltweit nach und nach in allen Märkten eingeführt.

In der heutigen Pressemitteilung hat die Telekom direkt noch ein Bild geteilt, das ein paar Beispiele wie Verpackung, Werbeplakat oder die Beleuchtung der Allianz Arena zeigt. So stellt sich die Telekom also das „Liquid Brand Design“ vor:

