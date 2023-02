Telekom Datengeschenk: Unlimitiertes Datenvolumen für über 13,5 Millionen Mobilfunkkunden

Die Telekom hat das aktuelle „Frühjahrs-Datengeschenk“ verkündet. Kunden des Unternehmens erhalten darüber unlimitiertes Datenvolumen.

Vom 1. bis 31. März erhalten Kunden der Telekom in zahlreichen Mobilfunktarifen deutschlandweit unlimitiertes Datenvolumen. Über 13,5 Millionen Mobilfunkkunden profitieren laut der heutigen Telekom Pressemeldung von der neuen Geschenk-Aktion. Das unbegrenzte Datenvolumen ist in der MeinMagenta-App einmalig in der Zeit vom 1. März (im Laufe des Vormittags) bis 31. März 2023 buchbar.

Berechtigt sind alle Mobilfunktarife mit monatlicher Datenoption, die nach 2011 gebucht wurden – darunter auch zahlreiche Prepaid- und Geschäftskundentarife. Geschäftskunden buchen das Datengeschenk wie gewohnt unter www.pass.telekom.de. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt am 31. März 2023.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

