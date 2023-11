Telekom hat das beste Mobilfunknetz in Deutschland, aber …

Der neue Mobilfunknetztest von IMTEST und zafaco zeigt, dass die weißen Flecken in der Netzabdeckung in Deutschland weniger werden, während die bestehende Versorgung leistungsfähiger wird.

Der flächendeckende Ausbau des 5G-Netzes verläuft hingegen weiterhin schleppend. Im Ranking der Anbieter gab es im Vergleich zum Vorjahrestest keine Veränderungen: Die Telekom behauptet sich auf Platz 1 (Gesamtnote sehr gut / 1,4), gefolgt von Telefonica auf Platz 2 (gut / 1,8) und Vodafone auf Platz 3 (gut / 2,1).

Telekom patzt bei der Netzverfügbarkeit

Was auffällt: Wie die einzelnen Testbereiche zeigen, konnte der Testsieger Telekom nicht in allen Disziplinen als „bestes“ Mobilfunknetz überzeugen. So ist die Netzverfügbarkeit bei den nutzerbasierten Messungen bei Vodafone am besten.

Der Test wurde von zafaco im Auftrag von IMTEST durchgeführt und kombinierte Testfahrten mit stationären Messeinheiten und nutzerbasierten Messungen. Erstmals wurde in diesem Jahr die Kombination von Social Media mit Microsoft Teams und WhatsApp getestet.

Die Testergebnisse basieren auf Kriterien wie Sprachqualität, Datenübertragung und Testverbindungen zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschlüssen. Die Tester legten mehr als 10.000 Kilometer quer durch Deutschland zurück und bewerteten die Netzqualität in verschiedenen Städten sowie auf Autobahnen und Landstraßen.

Für mich persönlich hat Vodafone in den letzten Jahren immer mehr nachgelassen, aber auch das „beste“ Netz kann an bestimmten Orten versagen und der Drittplatzierte kann positiv überraschen. Solche Tests zeigen vor allem eine Zusammenfassung der Netzleistung. Wie schaut das bei euch aus?

