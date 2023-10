Telekom: Kostenlose Anrufe und SMS von und nach Israel

Die Deutsche Telekom bietet ihren Kunden in Deutschland und Israel ab heute eine Maßnahme zur Kostenreduktion an. Vom 12. Oktober 2023 bis zum 31. Oktober 2023 sind Anrufe und SMS zwischen Israel und Deutschland kostenlos. Dies gilt sowohl für Mobilfunk- als auch für Festnetzgespräche. Auch Prepaid-Kunden können von dieser Aktion profitieren, da die Nutzung durch werktägliche Aufladungen ausgeglichen wird.

In diesem Zeitraum sind Gespräche von Deutschland nach Israel, von Israel nach Deutschland und innerhalb Israels in alle Netze kostenlos. Dieses Angebot gilt für alle Kunden der Deutschen Telekom, also sowohl für Prepaid- als auch für Postpaid-Kunden sowie für Kunden von congstar. Die Aktion beinhaltet auch kostenlose SMS für Privat- und Geschäftskunden.

Darüber hinaus bietet die Telekom ihren Kunden die Möglichkeit, in Israel kostenlos zu surfen, ohne dass Roaming-Gebühren anfallen. Sollten Kunden zusätzliche Datenpakete benötigen, können sie über die Website der Telekom einen Travel & Surf Pass buchen, dessen Kosten entweder erstattet werden oder gar nicht erst auf der Rechnung erscheinen. Dieses Angebot gilt ebenfalls für Prepaid-, Postpaid- und congstar-Kunden. Im Festnetz sind Gespräche von Deutschland nach Israel im genannten Zeitraum kostenlos, so die Telekom.

