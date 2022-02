Telekom MagentaMobil Prepaid: Für kurze Zeit mehr Datenvolumen ohne Mehrkosten

Die Telekom stattet ihre MagentaMobil Prepaid-Tarife für kurze Zeit mit mehr Datenvolumen aus.

Wer sich in der Zeit vom 23. Februar bis 10. April für einen dieser Tarife entscheidet, profitiert von der Aktion. Gleiches gilt für Bestandskunden, die in einen höherwertigen Tarif wechseln. In den MagentaMobil Prepaid Tarifen M bis XL verdoppelt sich das Datenvolumen in den ersten sechs Abrechnungszyklen.

Doppeltes Datenvolumen gibt es somit für insgesamt 24 Wochen. Damit erhalten Kunden in dieser Zeit jeweils für vier Wochen 4 GB in der Tarifvariante M, 6 GB in der Tarifvariante L und 10 GB in der Tarifvariante XL. Der Preis sowie alle weiteren inkludierten Tarifleistungen bleiben unverändert.

Auch 5G-Jahrestarif Teil der Aktion

Der MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif wird im Aktionszeitraum auch aufgewertet. Hier verdoppelt sich das Datenvolumen für die gesamte Laufzeit von zwölf Monaten. Damit erhalten Kunden im Aktionszeitraum statt der bisherigen 24 GB immerhin 48 GB für insgesamt 99,95 Euro. Das sind umgerechnet monatlich 4 GB für rund 8,30 Euro. Die Nutzung des 5G-Netzes der Telekom ist ebenfalls im Preis enthalten.

Die Prepaid-Tarife mit Aktionsvorteil sind vom 23. Februar bis 10. April im T-Shop, online auf telekom.de, im Kundenservice sowie im Handel erhältlich. Bestandskunden, die in einen höheren Tarif wechseln wollen, sollen sich an einen Mitarbeiter in den T-Shops bzw. im Fachhandel wenden, um vom Aktionsvorteil zu profitieren.

