Telekom-Netze punkten bei Leserwahl

Die Nutzer der „connect“ bewerten einmal jährlich im Rahmen einer Leserwahl Netze, Dienste und Hersteller. Über 35.000 Leser haben im Frühjahr 2022 abgestimmt und ihre jeweiligen Favoriten gewählt.

Die Telekom punkten dabei auf voller Linie und landet bei der connect-Leserwahl viermal auf dem ersten Platz: Sie ist demnach Wahlsieger in den Kategorien Mobilfunknetzbetreiber, Netzbetreiber-Prepaid-Karten, Festnetzanbieter und IPTV-Dienste.

-->

Es gibt allerdings eine Ausnahme. In der Kategorie „Mobilfunkanbieter“ wählten die connect Leser congstar – die Zweitmarke der Telekom – auf Platz eins. Damit steht congstar zum elften Mal in Folge an der Spitze dieser Kategorie. Derzeit nutzen über 5 Millionen Kunden congstar Produkte und Tarife.

Im Großen und Ganzen würde ich die Telekom bzw. vor allem Congstar ähnlich bewerten. Außer im Bereich Netzbetreiber-Prepaid-Karten. Hier finde ich einfach das Angebote von Magenta Prepaid nicht verlockend – gerade im Vergleich zur Konkurrenz.

Die Ergebnisse der connect-Leserwahl 2022 im Detail finden sich in der Ausgabe 6/2022 der connect. Darin lassen sich dann auch die weiteren Platzierungen einsehen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Kaufland mobil im Telekom-Netz: 30 Euro Wechselbonus und Starterpakete günstiger Kaufland mobil im Telekom-Netz feiert den zweiten Geburtstag und haut daher eine Wechselbonus-Aktion raus. Das Eigenmarkenprodukt „Kaufland mobil“ wird von der Telekom Deutschland Multibrand GmbH, die auch Norma Connect oder auch EDEKA smart umsetzt, realisiert. Die Tarife von Kaufland mobil…2. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->