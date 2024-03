congstar gibt Preisversprechen ab

Die neue Kampagne von congstar stellt das Versprechen in den Mittelpunkt, dass die Preise für Mobilfunktarife auch nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit stabil bleiben und keine unerwarteten Preiserhöhungen erfolgen.

Untermauert wird diese Aussage durch eine repräsentative Umfrage, die zeigt, dass die Mehrheit der Mobilfunkkunden Preistransparenz und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bevorzugt. Preisanalysen anderer Anbieter zeigen hingegen, dass viele Tarife nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit teurer werden. So heißt es:

78 Prozent der Mobilfunknutzer*innen in Deutschland empfinden es demnach als negativ, wenn Dienstleistungen wie ein neuer Mobilfunkvertrag, aber auch andere Leistungen wie die Strombelieferung, für die ersten Monate vergünstigt angeboten werden, der Preis später aber deutlich ansteigt. Sogar 81 Prozent geben an, dass sie sich in einem solchen Fall ein neues, günstigeres Angebot suchen werden.

Stattdessen kommt es den Mobilfunkkund*innen vor allem auf das Preis-Leistungs-Verhältnis an. Es zählt für 57 Prozent der Kund*innen zu den wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Auswahl eines neuen Mobilfunkvertrages. Weitere Faktoren sind transparente Kosten (12 Prozent), eine stabile Kostenstruktur (10 Prozent) und die Service-Qualität (9 Prozent).