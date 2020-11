TENET ab Dezember im Heimkino

TENET war ein Versuch in der Coronapandemie mit einem teuren Blockbuster in den Kinos für Aufsehen zu sorgen, doch wie erwartet kam der Film noch so gut an. Manche bezeichnen die Einnahmen (350 Millionen Dollar) als Flop, aber das würde ich so nicht sagen, denn der Film selbst kann eigentlich nichts dafür.

Warner Bros. hat es versucht und gelernt, dass Menschen aktuell nicht so häufig ins Kino gehen. Aber man hofft nun auf einen Erfolg im Heimkino, denn der Film wird ab dem 10. November zum Vorbestellen verfügbar sein und kommt dann ab dem 15. Dezember als digitale Version und Blu-Ray auf den Markt.

Das ist ein guter Zeitpunkt und ich bin mir sicher, dass viele den Film über die Weihnachtsfeiertage kaufen werden. Sofern man ihn dann auch zeitnah leihen kann (ich habe noch kein Datum gefunden), werde ich ebenfalls bei TENET zuschlagen.

