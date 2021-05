Tesla Autopilot nutzt jetzt auch die Kameras im Auto

Aktiviert man den Autopilot in einem Tesla, dann aktiviert das Auto die üblichen Fahrassistenzsysteme, um zum Beispiel die Spur zu halten. Da man als Fahrer aber weiterhin aktiv aufpassen muss, wird das natürlich auch bei Tesla geprüft.

Bisher war es so, dass man ab und zu am Lenkrad ruckeln musste oder eben dauerhaft einen ganz leichten Druck aufgebaut hat. Das wurde auch gerne mit Tricks ausgenutzt und ein kapazitives Lenkrad (erkennt Berührung) gibt es nicht.

Das Model 3 und Model Y haben jedoch eine Kamera im Auto, die sich oben im Rückspiegel befindet. Laut Electrek wird diese nun aktiv genutzt, um zu schauen, ob der Nutzer bei einer Autopilot-Fahrt auch wirklich aufmerksam ist.

The cabin camera above your rearview mirror can now detect and alert driver inattentiveness while Autopilot is engaged. Camera data does not leave the car itself, which means the system cannot save or transmit information unless data sharing is enabled.