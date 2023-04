Tesla bereitet ein großes Software-Update für die Elektroautos vor

Bei Tesla arbeitet man immer wieder an Optimierungen und neuen Funktionen für die eigenen Elektroautos und mit Version 2023.12 steht bald ein größeres Update für die Software an. Und wir haben auch schon die ersten Details zum Update.

Der finale Changelog kann von Land zu Land und Modell zu Modell abweichen, aber bei Tesla bekommen in der Regel alle Autos alle Funktionen und Neuerungen, wenn es die Hardware mitmacht. Schauen wir uns heute also mal die Neuerungen an.

Tesla: Version 2023.12 Changelog

Man wird beim Text zwischen zwei Testgrößen wählen können, es kommt eine neue Größe (größer) hinzu, die sich besser ablesen lässt.

Es kommt eine Suche für die Einstellungen hinzu, bei der man mit einem Schlagwort etwas suchen (und manchmal direkt in der Suche ändern) kann.

Die Points of Interessts in der Kartenansicht bekommen mehr Details, wie Fotos, damit man sich noch besser über einen Ort informieren kann.

Über die Steuerung auf dem Lenkrad kann man jetzt Telefongespräche besser steuern, mit einem Scrollen kann man sich zum Beispiel kurz muten.

Das linke Steuerrad wird sowieso deutlich mächtiger und man kann gewisse Aktionen damit steuern, wie Displayhelligkeit, Performance-Modus, Dashcam-Modus und mehr. Ein langes Drücken öffnet ein spezielles Menü dafür und in den Einstellungen kann man eine Standard-Funktion für diese Aktion festlegen.

Wer möchte, der bekommt jetzt einen Sound, wenn man den Gang (vorwärts, rückwärts, parken) wechselt. Das ist allerdings optional und muss erst in den Einstellungen aktiviert werden.

In einem Model S oder X kann man über das Display hinten die Sitze vorne steuern, man kann sie zum Beispiel etwas nach vorne fahren lassen. Das geht aber logischerweise nur, wenn das Auto steht.

Es gibt noch weitere kleine Neuerungen, wie ein Britisches Englisch, Zoom für weitere Länder und ein neues Handbuch als App.

Die Details zu diesem Changelog stammen von Teslascrope, wir wissen aber noch nicht, wann die neue Version genau kommt. Und auch bei Tesla werden Updates in Phasen verteilt, einige bekommen es also früher, andere müssen länger warten.

