Fossil und das Ende der Smartwatches mit Wear OS

Es ist schon ein bisschen ironisch, denn Google feierte vor ein paar Jahren ein großes Comeback mit Wear OS und konnte nicht nur Samsung als Partner für die Plattform gewinnen, man präsentierte auch noch eine eigene Pixel-Smartwatch.

Doch fast parallel dazu entschied sich Fossil für das Ende mit Wear OS, obwohl man eine der wenigen Marken war, die der Plattform viele Jahre die Treue hielten.

Es deutete sich bereits Ende 2023 an und Anfang 2024 wurde es dann offiziell von Fossil bestätigt. Mittlerweile sind die Smartwatches in vielen Ländern von der Seite verschwunden und auch bei uns in Deutschland findet man diese jetzt nicht mehr.

Über die Suche von Google findet man zwar noch einzelne Modelle, die sogar sehr attraktiv angeboten werden, aber Fossil hat sich von Smartwatches getrennt. Die Kategorie selbst ist mittlerweile leer und man findet nur noch einzelne Armbänder.

Google: Samsung ist wichtiger als Vielfalt

Und auch eine Suche bei Amazon zeigt, dass da kaum noch Smartwatches von Fossil zu finden sind, die restlichen Einheiten werden noch (oft über Partnershops) abverkauft. Schade, aber ich kann Fossil ehrlich gesagt auch sehr gut verstehen.

Da hat man Wear OS viele Jahre treu gepflegt und dann kommt Google und sieht Samsung als neuen Liebling und bevorzugt diesen Partner. Google hat zwar Wear OS als Plattform wiederbelebt, aber gleichzeitig die große Stärke davon zerstört.

Früher war es vor allem die große Vielfalt, die Wear OS ausmachte, jetzt kann man eigentlich nur Google oder Samsung empfehlen, wenn man vor allem eine aktuelle Version von Wear OS (zeitnah) möchte. Die anderen Partner sind Google „egal“.

