Kommentar: Auch das Pixel Tablet 2 könnte 7 Jahre lang Android-Updates erhalten

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es auch von offizieller Seite bestätigt worden: Nachdem der US-amerikanische Technologiekonzern Google bei der Ankündigung der achten Generation der Pixel-Modellreihe im vergangenen Oktober offiziell Android- und Sicherheits-Updates für einen Zeitraum von sieben Jahren angekündigt hat, hält diese Update-Garantie nun auch Einzug in die Mittelklasse der Pixel A-Serie.

Das Pixel 8a, das vor einigen Tagen angekündigt wurde, wird somit bis zum Frühjahr 2031 mit Updates versorgt – dazu gehören Updates für das Android-Betriebssystem und Sicherheitsupdates sowie vierteljährliche Feature-Drops. Das ist in meinen Augen ein beachtlicher Schritt, eine sehr gute Nachricht für die Kaufinteressenten und für den einen oder anderen vielleicht sogar ein Grund für den Kauf.

Mehr Updates für Smartphones und …

Es stellt sich nun die Frage, ob Google die Update-Regelung auch auf andere Produkte der Pixel-Reihe ausweiten wird. Ausschlaggebend für die lange Update-Periode dürfte der Einsatz der selbst entwickelten Prozessorreihe Tensor sein – so kann die Entwicklung von Hard- und Software aus einem Guss wie bei Apple ohne den Einfluss von Qualcomm erfolgen, die für ihre Prozessoren immer nur eine begrenzte Zeit Treiber für die Hersteller anbieten.

Die Pixel Watch 3, die wahrscheinlich in zwei Größen erscheinen wird, wird wahrscheinlich nicht in den Genuss der Update-Garantie kommen. Die Smartwatch setzt auf einen Snapdragon W5 Gen 1 von Qualcomm, Google hat hier also nicht die Zügel in der Hand.

Anders sieht es dagegen beim Google Pixel Fold 2 aus, von dem bereits erste Bilder mit einer neuen Kamera-Optik aufgetaucht sind – das neue Smartphone wird mit einem Tensor-Prozessor ausgestattet sein, es gäbe also keinen Grund, warum Google den 7-jährigen Update-Support nicht auch für das faltbare Smartphone umsetzen sollte.

Insbesondere der recht hohe Preis könnte bei längerer Nutzung gerade durch die langfristige Unterstützung zumindest für einige ein Grund sein, auf die zweite Generation des Pixel Fold umzusteigen.

Parallel dazu kann aber auch ein anderes Produkt in Betracht gezogen werden, das für mich persönlich von größerer Bedeutung ist: Für den Herbst ist die zweite Generation des Pixel Tablet geplant, höchstwahrscheinlich mit dem Tensor G3 oder gar Tensor G4 Prozessor. Ich gehe jetzt schon stark davon aus, dass auch das neue Tablet aus dem Hause Google 7 Jahre lang mit Android-Updates versorgt wird. Damit würde man den Platzhirsch Samsung vom Thron stoßen. Dieser bietet nämlich für seine Flaggschiff-Tablets bislang vier Android OS-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates an.

Sollte Google die Umsetzung der Update-Garantie auf die Pixel-Tablet-Modellreihe ausweiten, vieles spricht dafür und ich wüsste auch keinen Grund dagegen, werde ich mir in den nächsten Jahren vielleicht eines der Nachfolger zulegen.

Vor dem Kauf des Tab S9 habe ich ein paar Tage lang überlegt, ob ich mir ein Pixel-Tablet zulegen soll, mich dann aber aufgrund des besseren Software-Supports für das Samsung-Tablet entschieden. Ein kleines, schickes Tablet mit einer durchdachten, weiterentwickelten Dockingstation, einer guten Akkulaufzeit und dem erwähnten sehr guten Supportzeitraum käme für mich definitiv in Frage. Bis dahin benutze ich das Samsung Galaxy Tab S9, das mir nach wie vor sehr gut gefällt.

