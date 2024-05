One UI 6.1 und Galaxy AI: Weitere Geräte erhalten großes Android-Update

Das auf KI-Funktionen ausgerichtete One UI-Update mit der Versionsnummer 6.1 ist eines der am häufigsten heruntergeladenen Software-Updates, wie das südkoreanische Unternehmen Samsung vor wenigen Tagen bekannt gab. Gleichzeitig wurde das KI-Update für weitere Smartphones und Tablets angekündigt – der großflächige Rollout hat nun wie versprochen begonnen.

Ältere Modelle erhalten einige Galaxy AI-Funktionen

Besitzer eines Galaxy Tab S8, S8+ und S8 Ultra, Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra, Galaxy Z Flip 4, Z Fold 3 sowie Fold 4 sollten in den Systemeinstellungen nach dem Aufruf der Suche nach einem Software-Update One UI 6.1 zum Herunterladen angeboten werden.

In Bezug auf Galaxy AI sollte man sich nicht zu früh freuen. Je älter die Geräte, desto weniger AI-Funktionen sind im Update enthalten – das Unternehmen ist natürlich sehr daran interessiert, neuere Geräte wie die S24- und die Tab S9-Serie zu verkaufen.

Dennoch ist die im Vergleich zu anderen Herstellern schnelle Update-Versorgung von Samsung zu loben, die neben KI-Funktionen auch Fehlerbehebungen, diverse neue Funktionen für die One UI-Oberfläche und weitere sicherheitsrelevante Anpassungen mit sich bringt.

