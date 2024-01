Tesla Deutschland blickt auf Problem bei der Produktion

Tesla wird die Produktion in Grünheide ab dem 29. Januar fast komplett einstellen, so Reuters. Bisher ist die Pause bis zum 11. Februar geplant, könnte sich aber noch weiter hinausziehen, denn das ist keine freiwillige Entscheidung von Tesla.

Grund ist der Konflikt im Roten Meer, es fehlt Tesla also an Bauteilen, die nicht wie geplant geliefert werden können. Tesla rechnet bisher damit, dass es ab dem 12. Februar 2024 wieder voll losgeht, aber die Lage kann sich jederzeit ändern.

Tesla produziert ausschließlich das Model Y in Deutschland, da könnte es also zu längeren Lieferzeiten in den kommenden Wochen kommen. Wobei Tesla auf sehr gute Lieferzeiten blickt. Doch Tesla ist mit diesem Problem auch nicht alleine.

Geely, die man von Volvo und Polestar kennt, haben ebenfalls vor Engpässen gewarnt und auch andere Hersteller könnte es bald betreffen. Bisher hat aber nur Tesla eine eingeschränkte Produktion bestätigt, andere halten sich noch zurück.

