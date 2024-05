Apple Arcade bekommt neue Spiele im Juni

Apple hat diese Woche neue Spiele für Apple Arcade angekündigt, die noch im Juni im Abo erscheinen werden. Wobei ein Spiel noch am 30. Mai erscheint und sogar für die Apple Vision Pro optimiert ist: Where Cards Fall. Dieses Spiel kennt man bereits von anderen Plattformen, doch es wurde für die VR-Brille von Apple optimiert.

Vier weitere Spiele erweitern dann ab dem 6. Juni das allgemeine Angebot von Apple Arcade, dazu gehören Return to Monkey Island+, Rabbids: Legends of the Multiverse, Tomb of the Mask+ und Fabulous – Wedding Disaster+. Es ist also ein neues Spiel dabei und drei weitere Spiele hat Apple als Plus-Version eingekauft.

Ich sage es mal so: Überschaubar. Und bescheiden. Klar, Rabbids klingt ganz nett und Return to Monkey Island ist gut, aber eben auch bekannt und nicht neu. Man hat irgendwie nicht mehr den Eindruck, als ob Apple an hochkarätigen Spielen für Apple Arcade interessiert ist und auch sehr häufig auf Plus-Versionen dafür setzt.

