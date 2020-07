Tesla: Elon Musk spricht mal wieder vom autonomen Fahren

Polestar 2: Volvo wirbt mit Google Assistant

Was kommt euch in den Kopf, wenn ihr an einen Werbeclip für ein Auto denkt? Von mir aus auch ein Elektroauto? Die Beschleunigung? Der Fahrspaß? Das Design? Das sind Dinge, die man normalerweise bei klassischen Werbeclips von großen Autoherstellern findet.…7. Juli 2020 JETZT LESEN →