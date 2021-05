Tesla: Elon Musk ist von deutscher Bürokratie enttäuscht

Eigentlich hätte die Produktion des Tesla Model Y in Deutschland schon längst anlaufen sollen, doch da waren viele kritisch und auch Tesla sah das ein. Zum Start ins neue Jahr gab es daher ein neues Ziel: Einen Produktionsstart im Sommer.

Nun, mittlerweile ist auch klar, dass selbst dieser Zeitraum nicht mehr einzuhalten ist und wir wohl über Anfang 2022 sprechen. Das hat diese Woche auch Elon Musk bei einem Besuch in Grünheide verlauten lassen und zeigte sich enttäuscht.

Die Bürokratie in Deutschland sei nicht gut und sie macht eine Einschätzung quasi unmöglich. Er „hofft“, dass die Produktion noch Ende 2021 anläuft und es Anfang 2022 losgeht, aber eine präzise Prognose sei in Deutschland nicht möglich.

Grund für die Verzögerung ist ein neuer Genehmigungsantrag für die Gigafactory. Tesla plant die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur Batteriezellherstellung, doch dieser Antrag muss nun erneut geprüft werden und das kann dauern.

Regeln seien wichtig, so Elon Musk, doch zu viele davon können dem Fortschritt auch schaden. Die Bürokratie in Deutschland ist jedenfalls keine Stärke, da muss ich Elon Musk zustimmen. Mal schauen, wie es mit der Gigafactory weitergeht.

There should be some kind of active process for removal of rules. Otherwise, over time, the rules will just accumulate and you get more and more rules until eventually you can’t do anything.