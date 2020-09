Tesla Model Y: Produktion in Deutschland soll Anfang 2021 anlaufen

Diese Woche waren ausgewählte Vertreter der Presse von Tesla eingeladen, um sich die Gigafactory in Berlin anzuschauen und Fragen stellen zu können. Viel gibt es bei einer Baustelle nicht zu sagen, spannend ist eigentlich nur: Wann?

Tesla: Anfang 2021 geht es los

Wann wird der Bau ungefähr abgeschlossen sein und wann kann Tesla dann auch tatsächlich Autos in Deutschland produzieren? Die offizielle Aussage: Der Bau sei etwa zu 20 Prozent abgeschlossen, so Teslamag, die vor Ort waren.

Evan Horetzky von Tesla, der auch für die Gigafactory in China verantwortlich war, zeigte sich zufrieden. Man gehe davon aus, dass es in Deutschland sogar noch ein bisschen schneller geht. Und was heißt das für die Produktion bei Tesla?

Die soll „Anfang 2021“ starten, so Evan Horetzky. Konkreter wollte er nicht werden, aber es soll „definitiv in der ersten Hälfte des Jahres“ losgehen. In Deutschland soll als Erstes das Tesla Model Y gebaut werden, dann folgen andere Modelle.

Bedeutet, dass in etwas weniger als einem Jahr die ersten deutschen Einheiten vom Model Y in Deutschland auf der Autobahn unterwegs sein dürften. Ich gehe mal davon aus, dass man hier ebenfalls mit der Performance-Version startet und dann andere Versionen nachreicht, aber dazu gibt es noch keine Angaben.

