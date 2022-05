Tesla: Elon Musk träumt wieder von einem selbstfahrenden Elektroauto

Wenn man die Aussagen zum autonomen Fahren von Elon Musk anschaut, dann wären seit 2020 theoretisch über 1 Million Robotaxis von Tesla unterwegs, die ohne Fahrer auskommen. Wir alle wissen aber, wie der aktuelle Stand für 2022 ist.

Elon Musk und die Ankündigungen

Aktuell testet Tesla das autonome Fahren mit einer Beta-Version in den USA und laut Electrek hat Elon Musk bei einem Besuch in Brasilien verraten, dass wir in etwa einem Jahr die ersten Modelle sehen werden, die ohne Fahrer fahren können.

Zwei Dinge: Theoretisch wäre das sogar die höchste Stufe des autonomen Fahrens, also Level 5. Das, was man aber derzeit testet, ist Level 4. Das ist noch weit von einer Marktreife entfernt, wie will man also in einem Jahr schon Level 5 anbieten?

PS: Level 4 bedeutet, dass das Auto komplett selbstständig fahren kann, aber nur mit einem Fahrer im Auto. Level 5 würde bedeuten, dass das Auto komplett ohne Fahrer von A nach B kommt und man es zum Beispiel via App herrufen kann.

Das wird ein Traum von Elon Musk bleiben. Die aktuelle Entwicklung deutet nicht darauf hin, dass ein Tesla Model 3 im Mai 2023 ohne einen Fahrer von A nach B fahren kann. Jedenfalls nicht im öffentlichen Verkehr (darum geht es ja aber).

