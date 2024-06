Tesla: Elon Musk verspricht „epischen“ Master Plan 4

Der erste Master Plan von Elon Musk für Tesla dürfte bekannt sein. Tesla baut ein teures Elektroauto, finanziert damit ein etwas günstigeres Elektroauto, was dann ein noch günstigeres Elektroauto für den Massenmarkt ermöglicht. Ging auf, das Tesla Model Y war letztes Jahr das meistverkaufte Auto der Welt. Wie geht es weiter?

Nun, bei den darauffolgenden Master Plänen konnte Elon Musk nicht immer alles bei Tesla umsetzen, wir fahren zum Beispiel noch nicht autonom (gut, mit einer Beta in den USA, aber auch nicht vollautonom), die Elektroautos wurden nicht zu Sharing-Autos und das Supercharger-Netzwerk wächst, das Team musste aber gehen.

Der Tesla Master Plan 4 kommt

Doch was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, auf in eine neue und tolle Zukunft, denn Elon Musk arbeitet laut eigenen Angaben bereits am Master Plan 4. Dieser wird „episch“, so der Chef von Tesla, Details wollte er aber keine nennen. Ich vermute jedoch, dass es mit der Robotaxi-Ankündigung im August zu tun haben wird.

Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich Elon Musk die Zukunft von Tesla vorstellt und ob ein Robotaxi, KI und autonomes Fahren so gelingen, wie man sich das wünscht. Langfristig ist das sicher die Zukunft, aber mittelfristig benötigt Tesla langsam auch einen Plan, denn die Nachfrage sinkt und es wäre Zeit für ein neues Elektroauto.

Audi: Neues Elektroauto setzt „neue Maßstäbe in der Performance“ Porsche durfte bereits im Februar vorlegen und den neuen Taycan zeigen, jetzt folgt Audi, die in der Volkswagen AG in der Rangordnung hinter Porsche stehen. Der Audi e-tron GT bekommt […]18. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->