Tesla führt flexible Preise an Superchargern ein

Tesla war mal für günstige Preise am Supercharger bekannt, aber mittlerweile sind diese Zeiten auch vorbei. Bis zu 86 Cent pro kWh (ohne Abo) findet man bereits an ersten Standorten und die Preise wurden in den letzten Wochen zügig erhöht.

Allerdings reagiert Tesla auch auf die gestiegenen Preise und testet laut Teslamag flexible Preise an den Superchargern. So zahlt man zum Beispiel von 22 bis 6 Uhr nur 56 Cent pro kWh, zwischen 6 und 22 Uhr sind es dann aber 74 Cent pro kWh.

Bisher war vor allem der Standort des Superchagers entscheidend und jetzt kommt noch der Faktor Zeit hinzu. Kein überraschender Schritt, denn Tesla testet das in anderen Märkten schon länger und ich vermute, dass das auch nur der Anfang ist.

Angebot und Nachfrage, danach richtet sich ein Preis. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Preise in Zukunft noch flexibler werden, beim Tanken ist das nicht anders. Die Tankstellen passen sich durchgehend an, das wird hier sicher auch so kommen.

