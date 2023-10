Tesla foliert die Elektroautos jetzt auch selbst

Eine Folierung ist vor allem bei Tesla eine durchaus beliebte Option, denn das kann nicht nur den Lack schützen, die Farbauswahl war vor allem früher doch schon sehr bescheiden und die Qualität des Lacks schlecht. Daher macht es Tesla jetzt selbst.

In den USA kann man sich für 7.500 Dollar direkt bei Tesla das Auto folieren lassen, was aber nur mit dem Model 3 und Model Y ab 2023 geht. Ein paar Farben kosten übrigens 8.000 Dollar und die Folierung benötigt fünf bis sieben Tage, so Tesla.

Wer eine Folierung direkt bei Tesla bucht, der besucht das Service Center, es gibt aber für diese Zeit keinen Leihwagen. Ich weiß nicht, wie gut die Folierung von Tesla selbst ist, aber das können andere vermutlich besser, günstiger und viel schneller.

What's your favorite wrap color that Tesla just launched? pic.twitter.com/v3imeJwMEg — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2023

