BMW iX2 vorgestellt: Angriff auf das Tesla Model Y

Mittelgroße SUVs sind beliebt, werden immer beliebter und vor allem, wenn sie mit einem elektrischen Antrieb daher kommen. Das Tesla Model Y war in diesem Jahr daher schon mehrmals das meistverkaufte Auto (nicht nur Elektroauto) der Welt.

BMW iX2 startet im Frühjahr 2024

Kein Wunder also, dass die Konkurrenz in dieser Klasse kontert und BMW tut das mit dem neuen BMW X2, der auch als BMW iX2 daher kommt. Der BMW iX2 wird länger, breiter und höher, mit 4,6 Metern ist er aber etwas kürzer, als das Model Y.

BMW wirbt mit den „deutlich gewachsenen Abmessungen“ des „Sports Activity Coupés“ (man will den iX2 nicht so wirklich als SUV einstufen) und gibt an, dass das neue BMW Operating System 9 mit Android Automotive direkt mit dabei ist.

Das 2 Tonnen schwere Elektroauto besitzt einen 64,7 kWh großen Akku und kommt bis zu 450 km weit (WLTP). Geladen wird mit bis zu 130 kW und 11 kW an der AC-Ladesäule. Auf Wunsch, aber das kostet einen Aufpreis, gibt es hier noch 22 kW.

Den Anfang macht der BMW iX2 xDrive30 mit 230 kW (313 PS), der diese Leistung auf zwei Elektromotoren verteilt und 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h benötigt. Bei 180 km/h ist übrigens Schluss, die Verbrenner-Version hat keine Einschränkung.

Preise? Der BMW iX2 startet bei 56.500 Euro und wer die Premiummarken kennt, der weiß, dass man da noch den ein oder anderen Euro draufpacken muss. Ich bin mir sicher, dass eine vernünftige Ausstattung sehr schnell die 65.000 Euro knackt.

Der BMW iX2 dürfte aber eine gute Nachfrage im März 2024 zum Start genießen, denn die Fahrzeugklasse kommt zur richtigen Zeit. Nur schade, dass es weiterhin ein umgebauter Verbrenner ist, das Platzangebot im Innenraum leidet darunter.

Es wird übrigens noch eine Weile dauern, bis wir „richtige“ Elektroautos von BMW sehen, denn die Plattform für Elektroautos startet erst ab 2025. Bisher ist das aber noch kein Nachteil für BMW, denn die elektrischen Zahlen haben sich verdoppelt.

Elektroautos mit Rekordrabatten im Anmarsch Käufer von Elektroautos können in naher Zukunft auf großzügigere Rabatte der Autohersteller hoffen. Das Duisburger Center Automotive Research (CAR) berichtet laut „autoshaus.de“, dass im September die Preiszugeständnisse der Autohersteller insbesondere […]10. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->