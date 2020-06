Tesla: Zweite Gigafactory in Europa?

Werden wir eine zweite Gigafactory von Tesla in Europa sehen? Auf der Suche nach einem passenden Standort für die erste Gigafactory hat Deutschland das Rennen gemacht, aber Großbritannien stand wohl ebenfalls hoch im Kurs.

In den letzten Tagen gab es zahlreiche Meldungen über einen kurzen Besuch von Elon Musk in Großbritannien. Er war wohl weniger als 24 Stunden im Land und soll sich nur einen möglichen Ort für eine Gigafactory angeschaut haben.

Expandiert Tesla also direkt mit einem zweiten Standort in Europa? Mit Blick auf den Brexit wäre das nicht ausgeschlossen, denn Großbritannien ist zwar noch ein großer Markt in Europa, aber nicht mehr in der EU. Und man fährt auf der falschen linken Seite, Autos müssen also auch anders gebaut werden.

Wir werden sehen, was geplant ist, aber Großbritannien wird mit Blick auf die neue „Unabhängigkeit“ sicher auch versuchen ein paar Unternehmen mit steuerlichen Vorteilen anzulocken. Mit Blick auf die Zukunft der Mobilität wäre es sicher für beide Parteien interessant, wenn man die Gigafactory 5 im UK bauen würde.

