Tesla und der „Jailbreak“ für Elektroautos

Viele von euch erinnern sich bestimmt noch an den guten alten Jailbreak bei den iPhones, aber auch bei anderen Geräten ist das „Hacken“ sehr beliebt. Damit sind oft neue Dinge möglich, aber es ist leider auch oft ein Weg für illegale Software.

So versuchen viele Hacker zum Beispiel die Konsolen zu knacken, damit man die Spiele via Raubkopie spielen kann. Beim iPhone war das damals sehr beliebt, da es noch nicht viele Funktionen in der Anfangszeit gab, mittlerweile ist das aber anders.

Elektroautos von Tesla wurden geknackt

Kommen wir aber zu Tesla, die letztes Jahr zu AMD beim Chip gewechselt sind und das führt jetzt zu einem Jailbreak für deren Elektroautos. Die Details soll es am 9. August im Rahmen eines Vortrags geben, aber der Jailbreak sei wohl permanent.

Das bedeutet, dass Tesla das nur verhindern kann, wenn man die Elektroautos mit neuer Hardware ausstattet, ein Software-Update reicht nicht. Der Jailbreak ist im Moment aber auch noch sehr aufwendig und erfordert viel Wissen und Aufwand.

Langfristig wäre allerdings sowas wie ein simpler Mod-Chip möglich.

Jailbreak bringt Sicherheitsrisiko mit

Mit diesem Jailbreak kann man dann zum Beispiel die kostenpflichtigen Premium-Funktionen freischalten, wie die Sitzheizung, aber auch regionale Sperren umgehen und so theoretisch die FSD Beta aus den USA direkt hier in Deutschland nutzen.

Ein Jailbreak bei einem Apple iPhone oder einer Nintendo Switch ist eine Sache, im Straßenverkehr kann das aber auch langfristig ein Risiko mitbringen. Was, wenn die Nutzer auf die Idee kommen, die FSD Beta wirklich einfach mal auszuprobieren?

Das wird aber mit Blick auf die Zukunft der Mobilität ein Thema sein, denn Autos sind schon lange mobile Computer und je mehr Premium-Funktionen hinter einer Bezahlschranke stecken, desto häufiger werden wir auch solche Jailbreaks sehen.

Sony WF-1000XM5 im Test: Die neue Nummer 1? Sony kündigte vor ein paar Tagen einen neuen In-Ear-Kopfhörer an, den Sony WF-1000XM5. Dieser ist ab heute offiziell in Deutschland erhältlich und kostet 319 Euro. Ich konnte mir das Modell […]1. August 2023 JETZT LESEN →

-->