Plant Tesla kabelloses Laden für Elektroautos?

Der Investor Day 2023 war für viele eher unspektakulär. Nicht, weil die Idee mit der Nachhaltigkeit nicht gut ist, sondern weil es quasi kaum Neuigkeiten gab. Das war alles soweit bekannt. Doch Electrek hat ein Detail entdeckt, was interessant klingt.

Auf einem Slide war der Slogan „Vergesst nicht, coolen S*** zu tun“ zu sehen und darunter war ein Diner zu sehen, was schon im Sommer 2022 angekündigt wurde, und eine Garage mit einem Tesla Model S Plaid – und einer induktiven Ladeplatte?

Induktives Laden ist nicht neu bei Elektroautos, aber auch nicht leicht umzusetzen, denn während der Verlust beim Laden bei einem Smartphone, eines Kopfhörers oder einer Uhr keine große Rolle spielt, so ist das bei diesen Akkugrößen anders.

Ich glaube nicht, dass wir sowas in absehbarer Zeit bei Tesla sehen werden, da man es aber mit einem aktuellen Model S zeigt, arbeiten sie immerhin derzeit daran. Es war ein kleines „one more thing“ auf dem Event, aber abwarten, was daraus wird.

And one more thing. Yes, we got to scale our infrastructure, and yes, we want to power it via renewable sources, but we are Tesla. So we also want to make sure that we are continuing to be focused on proving incredible charging experiences.