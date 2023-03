Neues Elektroauto von Tesla: Es wird ein eigenes Event geben

Da ist er also, der Master Plan 3 von Elon Musk für Tesla. Im Rahmen des Investor Day 2023 gab es aber erstaunlich wenige Details. Bedenkt man, wie sehr das Event vorher beworben wurde, dann hätten viele mit einem neuen Elektroauto gerechnet.

Wo bleibt die „nächste Generation der Elektroautos“, die Elon Musk immer wieder nennt? Was ist mit der neuen Elektro-Plattform, die angekündigt wurde? Kommt. Elon Musk wurde in einer Q&A-Runde am Ende nämlich genau danach gefragt.

We will have a proper product event, but we’ll be jumping the gun if we’re to answer your questions.