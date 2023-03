Tesla Master Plan 3 vorgestellt: Vorerst noch kein neues Elektroauto

Elon Musk hat wie erwartet einen Master Plan 3 auf dem Tesla Investor Day 2023 präsentiert, dieser beinhaltet allerdings kein neues Modell. Jedenfalls nicht direkt, denn die nächste Generation der Elektroautos war so ganz nebenbei ein Thema.

Tesla Master Plan 3: Wohin geht die Reise?

Doch was ist der Master Plan 3? Tesla will Nachhaltigkeit noch mehr beschleunigen. Noch effizientere und nachhaltigere Werke, weniger verbaute Materialien in Autos, die Umweltschäden verursachen, ein effizienterer Elektromotor (da ist man schon führend, da wird die Konkurrenz staunen) und autonomes Fahren ist auch wichtig.

Wie das? Es gibt laut Tesla weniger Verkehrsunfälle, wenn der Computer fährt und das ist nachhaltiger. Außerdem besitzt man das größte Ladenetzwerk der Welt und will es schneller ausbauen und das war es eigentlich auch schon. Schaut euch die folgenden Tweets von Tesla an, so viel Neues gibt es hier gar nicht zu sagen.

Tesla’s purpose is to accelerate the world’s transition to sustainable energy Today, we’re unveiling Master Plan 3—the path to a fully renewable energy future for 🌎 pic.twitter.com/fsJ7qDpdqF — Tesla (@Tesla) March 1, 2023

Eine Ankündigung war dann aber noch entscheidend, denn Tesla baut noch ein Werk und es wird in Mexiko gebaut. Das wurde schon vor ein paar Tagen bekannt und dort soll laut Tesla die „nächste Fahrzeuggeneration“ entstehen. Für eine etwas konkretere Ankündigung war Tesla diese Woche also leider noch nicht bereit.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ — Tesla (@Tesla) March 2, 2023

Auf den Slides waren zwei verhüllte Modelle zu sehen und ein neues Model 3 und neues Model Y stehen in den kommenden Monaten auch an. Es ist eine Weile her, dass Tesla ein Elektroauto vorgestellt hat, mal schauen, ob wir 2023 mehr erfahren.

Ich hätte auf einen ersten Teaser für ein neues Elektroauto gehofft, aber vielleicht hat Tesla auch dazugelernt und will neue Produkte nicht mehr zu früh zeigen. Wir erinnern uns an den Tesla Roadster 2, der wurde schon 2017 offiziell vorgestellt und sollte 2020 kommen. Nun, der Roadster wird wohl auch 2023 nicht kommen.

Tesla hat also über die neue Generation der Elektroautos gesprochen, aber nur mit Blick auf die Nachhaltigkeit. Es ist unklar, wann wir konkrete Details bekommen.

