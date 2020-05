Tesla: Das Ende vom kostenlosen Laden am Supercharger

Tesla hat gestern die Preise der Elektroautos gesenkt und vor allem beim Model S und Model X gab es einen ordentlichen Preisnachlass. Wie wir aber nun wissen: Es hat einen Grund, warum die Highend-Modelle von Tesla einen deutlich höheren Preisnachlass, als das Model 3 bekamen: Kostenloses Laden ist gestrichen.

Tesla: Option feierte erst 2019 ein Comeback

Das mit dem kostenlosen Laden am Supercharger ist so eine Sache bei Tesla. 2016 entschied man sich, dass dieses Extra gestrichen wird. Im Sommer 2019 gab es dann aber ein Comeback. Und auch beim Model 3 gab es kurze Zeit ein paar Modelle, die man mit kostenlosem Laden am Supercharger verkaufte.

Bei Tesla scheint das mittlerweile aber kein Feature zu sein, welches man dauerhaft anbieten möchte, sondern was man für Aktionen nutzt. Wie zum Beispiel im Sommer 2019, um die Nachfrage anzukurbeln. Wie Electrek festgestellt hat, ist die Option nun weg und es ist unklar, ob Tesla sie wieder einführen wird.

Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, denn Tesla hat die Preise jetzt gesenkt und scheint sich für diesen Weg entschieden zu haben. Elon Musk gab 2018 aber auch mal auf Twitter an, dass sich dieses Extra bei der Massenproduktion für Tesla nicht lohnt und beim Model Y wurde es zum Beispiel nie angeboten.

