Tesla Model 3 Performance für 2024 rückt immer näher

Tesla hat eine neue Performance-Version des Model 3 geplant und während diese in den letzten Wochen als „Ludicrous“ die Runde machte, so wurde sie jetzt im Code der UK-Webseite ganz normal als „Tesla Model 3 Performance“ entdeckt.

Tesla Model 3 Performance (2024) steht an

Mit der Neuauflage für 2024 bekommen wir einen neuen Track Mode (V3), ganz neue Sportsitze, ebenfalls mit Sitzlüftung, eine adaptive Dämpfung, ein neues und sportlicheres Fahrwerk, neue Performance-Räder und Carbon-Elemente innen.

Tesla spricht auf der UK-Webseite außerdem von einem verbesserten Gefühl beim Strompedal und einem verbesserten Wärmemanagement. Die Webseite ist also für Bestellungen bereit und die Medien wurden schon vor Tagen von Tesla informiert.

In Frankreich war das neue Tesla Model 3 Performance sogar schon, wenn auch noch verhüllt, im TV zu sehen, da sprach man über die bessere Fahrdynamik. Wie man munkelt, fällt das Embargo für die Ankündigung am 23. April 2024. An diesem Tag nennt Tesla die Geschäftszahlen, das könnte ich mir also sehr gut vorstellen.

Die Nachfrage bei Tesla ist eingebrochen und das wird man sicher auch bei den Zahlen sehen. Börsennotierte Unternehmen kontern sowas gerne mit einer neuen Ankündigung. Ein neues Tesla Model 3 Performance würde also davon ablenken.

